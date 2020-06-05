مكافحة الأمراض: 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 12:07 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 209 إصابات.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 648 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» موزعة بواقع 351 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و39 عينة من مختبر فرع المركز بمصراتة، و96 عينة من مختبر فرع المركز سبها و67 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي و5 عينات من مختبر مستشفى الكويفية و14 عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي و76 عينة من مختبر مستشفى المركزي.

وأكدت نتائج التحاليل سلبية 635 عينة وإيجابية 13 موزعة بواقع ثلاث حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، و9 حالات لمخالطين من سبها وبراك الشاطئ.، حسب بيان المركز.

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