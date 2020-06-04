الثني يفتتح مستشفى بالخاثر العام وكلية التربية ببئر الأشهب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 04 يونيو 2020, 11:50 مساء
الثني خلال افتتاحه كلية التربية ببلدية بئر الأشهب، 4 يناير 2020. (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الخميس، كلية التربية ببلدية بئر الأشهب، وكذلك مستشفى بالخاثر العام بعد صيانته وتجهيزه، بأحدث المعدات والأجهزة الطبية بحضور عدد من المسؤولين والوزراء.

وقال عميد بلدية بئر الأشهب، الدكتور فتح الله خطاب، إن البلدية تشهد تقدمًا ملحوظًا في الإعمار بفضل رئاسة الحكومة ورئيس لجنة تنفيذ مشاريع بلديتي بئر الأشهب وإمساعد، مشيرًا إلى إنجاز مشروع كلية التربية بما يشمله من أعمال بناء وتشييد وتجهيز المقر بكافة مرافقة في غضون عام.

وأكد خطاب أن الشركة المحلية المنفذة للمشروع أنجزته في الوقت المحدد والمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الأرض التي أقيم عليها المشروع تبرع بها المواطن شرفاد حفالش السباقي المنفي مجانًا، وشكر كل من يقوم بعمل خير لصالح البلدية الوليدة.

افتتاح مستشفى بالخاثر
وفي منطقة بالخاثر، قال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن السعة السريرية لمستشفى بالخاثر العام تبلغ 60 سريرًا، وبه أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، متوقعا أن يساهم المستشفى في حل مشكلة تكبد المواطنين معاناة ومشقة السفر إلى مدينة طبرق لأخذ العلاج أو الكشف.

وأضاف المكتب أن الشركة قامت بتنفيذ كافة التحويرات المطلوبة بالعقد وتم تجهيزه بالكامل وتم البدء الفعلي في العمل بالمستشفى.

وحضر الافتتاح وزراء الصحة والحكم المحلي والصناعة والداخلية وعدد من المسؤولين بالحكومة الموقتة.

مقر كلية التربية ببلدية بئر الأشهب، 4 يناير 2020. (الحكومة الموقتة)
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