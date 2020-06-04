القنصلية الليبية في اسطنبول تبدأ الجمعة إجراءات حجر 390 عالقا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 11:36 مساء
وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

دعت القنصلية الليبية في اسطنبول 390 مواطنا ليبيا راغبين في العودة إلى ليبيا إلى التوجه إلى فندق «wow»، غدًا الجمعة، لبدء إجراءات الحجر الصحي تمهيدًا لعودتهم.

ونشرت القنصلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائمة بأسماء المواطنين الـ390، ولفتت إلى أن موعد استقبالهم في الفندق يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساءً، وطالبتهم بإحضار كامل الأمتعة وجوازات السفر، وثلاث صور عن جواز السفر، ونسخة من تذكرة السفر.

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وأكدت القنصلية أنه لن يتم قبول أي مواطنين من القائمة بعد الموعد المحدد، وأشارت إلى أن هؤلاء هم أخر مجموعة من الحجر الصحي، وطالبت من لم يتمكن من التسجيل إلى التوجه إلى فندق «wow».

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