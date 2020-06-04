إردوغان: أولوية تركيا هي استعادة الاستقرار على الفور في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 10:45 مساء
إردوغان متحدثا خلال المؤتمر الصحفي مع السراج. (الرئاسة التركية)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن أولوية تركيا في ليبيا «هي استعادة الاستقرار على الفور» هناك، معتبرا أن تحقيق الاستقرار فيها «يصب في مصلحة المنطقة برمتها، ولاسيما الدول المجاورة لها وأوروبا».

جاء تصريح إردوغان في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والذي نشرت تفاصيله الرئاسة التركية عبر موقعها على الإنترنت.

وأضاف أن البلدين واصلا تضامنهما أثناء تفشي جائحة كورونا، وأن حكومة الوفاق الوطني «اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة وباء كورونا، على الرغم من هجمات الانقلابي حفتر الغادرة التي تستهدف المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية» في إشارة إلى القوات التابعة للقيادة العامة.

وأكد إردوغان قائلا: «لم نترك ليبيا وحدها في هذه الأيام العصيبة، وأرسلنا معدات طبية ومواد واقية متنوعة في شهري أبريل، ومايو من العام الجاري. وسنواصل القيام بما تمليه علينا قيمنا وأخوتنا من الآن فصاعدًا».

ورأى الرئيس التركي خلال حديثه أن الحل في ليبيا «لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تنفذ تحت رعاية الأمم المتحدة وقيادة الليبيين»، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة المنطقة برمتها.

وأشار إردوغان، إلى أنه اتفق خلال محادثاته مع السراج على تطوير مجالات جديدة للتعاون على أساس مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، مضيفًا «نهدف إلى تطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب. كما أننا نتوافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون في ليبيا».

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل دعمها «للحكومة والمؤسسات الشرعية في ليبيا وسيستمر بشكل متزايد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من أنغيلا ميركل على مقتل الأميركي جورج فلويد
دولى
السراج: معركتنا مستمرة وعازمون على بسط سيطرة الدولة على أراضي الوطن كافة
ليبيا
الأمم المتحدة: يجب ضمان أن يكون أي لقاح لـ«كوفيد-19» متاحا لكل شخص في كل مكان
دولى
الأمير تشارلز عن إصابته بـ«كورونا»: أنا محظوظ
منوعات
معيتيق: روسيا شريك مهم في استقرار ليبيا.. وسنعمل معها على خفض التصعيد العسكري
ليبيا
«الطب الميداني» ينعى طبيبين قتلا جراء انفجار لغم خلال إسعافهما جرحى
ليبيا
تقليل ساعات حظر التجول في زوارة
ليبيا
وزير الدفاع الأميركي السابق ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ«تقسيم» الولايات المتحدة
دولى
شرطيون أميركيون يركعون على ركبة واحدة دعما للاحتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
لافروف: الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد تطبيع الوضع العسكري...
ليبيا
مصر وإيطاليا تشددان على ضوابط التسوية الشاملة للأزمة الليبية وعملية «إيريني»
ليبيا
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفكيك رموز سرية بين الملكة ماري أنطوانيت والكونت فون فيرسن