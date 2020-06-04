السراج يبحث مع السفير الأميركي لدى تركيا مستجدات الوضع في ليبيا

السراج (يمين) خلال اجتماعه مع السفير الأميركي لدى تركيا في أنقرة، 4 يونيو 2020. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، على هامش زيارته لتركيا مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن السراج بحث مع ساترفيلد مستجدات الوضع في ليبيا، وكذلك «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها».

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واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، السراج في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة؛ لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية. وعقد السراج وإردوغان عصر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا مشتركا أوضح خلاله العديد من المواقف عقب محادثات.