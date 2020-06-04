صنع الله يتابع مع عميد بلدية يفرن أزمة نقص الموارد المائية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 10:16 مساء
صنع الله خلال اجتماعه مع عميد بلدية يفرن، 4 يونيو 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الخميس، بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس مع عميد بلدية يفرن حسين كافو، أزمة نقص الموارد المائية، حيث تنفذ مؤسسة النفط عددا من المشاريع في البلدية تتعلق بحل هذه الأزمة.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع ضمن برامج اتفاقية بين مؤسسة النفط وائتلاف شركة «ريبسول» الإسبانية، وتشمل مشاريع المؤسسة ببلدية يفرن حفر بئر للمياه، وإنشاء خزان تجميع، وصيانة خزانات المياه القائمة داخل البلدية، حسب بيان لمؤسسة النفط منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وخلال الاجتماع، أكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بكل ما بوسعها، وبما توفر لديها من إمكانات لتقديم الدعم اللازم خاصة في حل بعض المختنقات الطبية بمستشفى يفرن العام، بعد «رفع الحصار الظالم المفروض على إنتاج وتصدير النفط» .

وحضر الاجتماع، عميد بلدية يفرن حسين كافو، وأعضاء المجلس البلدي سعيد أبوقصيعة وأسامة الحاج، ونائب مدير مركز الأمراض السارية، والدكتور خالد الشماخي، إضافة إلى محمد أبوسويدر من مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية، كما حضر عن المؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم مدير إدارة التنمية المستدامة، وفتحي مادي مدير إدارة الاستثمار.

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