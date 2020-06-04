حكومة الوفاق تؤكد التزامها بمكافحة الإرهاب واستعدادها تعزيز التعاون مع التحالف الدولي

مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، التزام حكومة الوفاق بتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب وأي تهديد يشكله تنظيم «داعش» أو أي مجموعة إرهابية أخرى، واستعدادها لتعزيز التعاون مع دول التحالف الدولي في تحقيق ذلك، مشيرة إلى أهمية التعاون في مجالات مراقبة الحدود، وتتبع العناصر الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتدفق الأسلحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد ممثل عن وزارة الخارجية في اجتماع عبر الدائرة المغلقة للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» على مستوى وزراء الخارجية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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واتهم وفد الخارجية قوات القيادة العامة بالتسبب في فراغ أمني في مناطق عدة في ليبيا بسبب هجومها على العاصمة طرابلس؛ مشيرا إلى استغلال تنظيم «داعش» هذا الفراغ الأمني، وظهر ذلك في الهجوم الذي نفذته عناصره في مدينة تراغن جنوب ليبيا.

ودعا الوفد الدول الأعضاء بالتحالف الدولي لدعم جهود حكومة الوفاق في تحقيق الأمن والاستقرار، وجهودها في مكافحة تهديد «داعش» وغيره من المجموعات الإرهابية.

يشار إلى افتتاح وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والأميركي مايك بومبيو الاجتماع، كما ألقى أعضاء التحالف كلمات ركزت على تأكيد الالتزام بجهود مكافحة التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش»، بما في ذلك بمنطقة غرب أفريقيا والساحل، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء للقضاء على الإرهاب.