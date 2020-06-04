المسماري يعلن إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 08:44 مساء
الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج العاصمة طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق.

وأكد المسماري في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» أن القيادة العامة ستستأنف عملياتها وستعلق مشاركتها في المحادثات العسكرية للجنة «5+5» حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

اقرأ أيضا قنونو يعلن سيطرة «قوات الوفاق» على كامل الحدود الإدارية لطرابلس

وقال المسماري إن إعلان القيادة العامة يأتي كمبادرة سياسية وإنسانية واستجابة لدعوات بعض الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكذلك في ضوء قبول القيادة استئناف المحادثات العسكرية في لجنة «5+5» تحت إشراف أممي ورغبة في إنجاح أعمالها المرتقبة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، أن «قوات الوفاق» تسيطر على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس. كما أعلنت عملية «بركان الغضب» سيطرة قوات الوفاق على منطقتي عين زارة ووادي الربيع.

وأعلن قنونو، أمس الأربعاء، السيطرة على مطار طرابلس، و«مطاردة فلول» قوات القيادة العامة «الهاربة» منه باتجاه قصر بن غشير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: يجب ضمان أن يكون أي لقاح لـ«كوفيد-19» متاحا لكل شخص في كل مكان
دولى
الأمير تشارلز عن إصابته بـ«كورونا»: أنا محظوظ
منوعات
معيتيق: روسيا شريك مهم في استقرار ليبيا.. وسنعمل معها على خفض التصعيد العسكري
ليبيا
«الطب الميداني» ينعى طبيبين قتلا جراء انفجار لغم خلال إسعافهما جرحى
ليبيا
تقليل ساعات حظر التجول في زوارة
ليبيا
وزير الدفاع الأميركي السابق ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ«تقسيم» الولايات المتحدة
دولى
شرطيون أميركيون يركعون على ركبة واحدة دعما للاحتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
لافروف: الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد تطبيع الوضع العسكري...
ليبيا
مصر وإيطاليا تشددان على ضوابط التسوية الشاملة للأزمة الليبية وعملية «إيريني»
ليبيا
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفكيك رموز سرية بين الملكة ماري أنطوانيت والكونت فون فيرسن