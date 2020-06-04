المسماري يعلن إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج طرابلس

الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج العاصمة طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق.

وأكد المسماري في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» أن القيادة العامة ستستأنف عملياتها وستعلق مشاركتها في المحادثات العسكرية للجنة «5+5» حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

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وقال المسماري إن إعلان القيادة العامة يأتي كمبادرة سياسية وإنسانية واستجابة لدعوات بعض الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكذلك في ضوء قبول القيادة استئناف المحادثات العسكرية في لجنة «5+5» تحت إشراف أممي ورغبة في إنجاح أعمالها المرتقبة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، أن «قوات الوفاق» تسيطر على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس. كما أعلنت عملية «بركان الغضب» سيطرة قوات الوفاق على منطقتي عين زارة ووادي الربيع.

وأعلن قنونو، أمس الأربعاء، السيطرة على مطار طرابلس، و«مطاردة فلول» قوات القيادة العامة «الهاربة» منه باتجاه قصر بن غشير.