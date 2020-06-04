وكيل «تعليم الوفاق» يتابع تنفيذ خطة إعداد الأسئلة الاسترشادية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 09:20 مساء
عادل جمعة (وسط) خلال اجتماع بمقر وزارة التعليم بحكومة الوفاق، 4 يونيو 2020. (تعليم الوفاق)

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الخميس مع مديري مراكز المناهج التعليمية والامتحانات ومصلحة التفتيش التربوي والمركز العام للتدريب، وأعضاء لجنة العودة المدرسية ومستشار الوزير وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، خطة الوزارة لإعداد الأسئلة الاسترشادية.

وخصص الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة بالهاني، لتحديد وتوزيع المهام بين جميع الإدارات والمصالح التابعة للوزارة لإعداد الأسئلة الاسترشادية، ووضع تصور لكيفية عرضها تلفزيونيًا، وباستخدام المنصة التعليمية بما يسمح للطلاب اختبار قدراتهم وقياس مستوياتهم استيعابهم الدروس، حسب بيان لوزارة التعليم.

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وأكد الوكيل أن الأسئلة الاسترشادية ستشمل كل السنوات الدراسية، لافتة إلى استهدافها مساعدة الطلاب والتلاميذ على التحصيل العلمي بالحد المقبول في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

وشدد على أن وزارة التعليم لن «تخدع تلاميذها وطلابها وتفاجئهم بأسئلة مختلفة، إذ ستكون الامتحانات من خلال الأسئلة الاسترشادية فقط».

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