مع نهاية ولاية المشري.. 40 عضوا من مجلس الدولة يطالبون بتعديل مدة رئاسة المجلس

خالد المشري خلال حضوره جلسة مجلس الدولة، 15 يناير 2020. (مجلس الدولة)

طالب 40 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة بتعديل النظام الداخلي للمجلس، وهو أحد ثلاث مؤسسات سياسية من مخرجات اتفاق الصخيرات، مع مجلس النواب، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث لا تتجاوز مدة الرئاسة، دورتين متتاليتين، بدل أن تبقى مفتوحة، كما هو الحال عليه الآن.

وكشف مصدر من المجلس أن المطالبة جاءت ضمن رسالة وجهها الأعضاء إلى مكتب الرئاسة، استنادا إلى المادة 120 من النظام الداخلي للمجلس، وطلبوا بتعديل المادة 98، بحيث تقتصر ولاية الرئيس أو نائبيه على دورتين، فقط، متتاليتين أو منفصلتين، ولا يحق له بعدهما الترشح لشغل أي منصب منها.

وطالب الأعضاء بعرض ما جاء في رسالتهم على المجلس للتصويت عليه، في أول جلسة قادمة.

وانتخب رئيس المجلس الأعلى للدولة الحالي، خالد المشري، في 4 أبريل 2018 بعد تحصله على 64 صوتا من أصل 109 في الجولة الثانية، بينما تحصل منافسه الرئيس السابق للمجلس عبدالرحمن السويحلي على 45 صوتا.

وجرى تجديد انتخاب المشري لسنة أخرى، في الرابع من أبريل 2019، وهو اليوم الذي تزامن مع بدء حرب العاصمة، ووفق المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي هو موعد انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، غير أن الأمر أجل بسبب حالة الإغلاق العام، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.