إردوغان: دعمنا للشعب الليبي والحكومة الشرعية سيستمر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 04:47 مساء
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. (موقع الرئاسة التركية)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، أن دعم أنقرة «للشعب الليبي والحكومة الشرعية سيستمر» في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج التي وقعت على مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون العسكري مع أنقرة في 27 نوفمبر الماضي.

جاء تصريح إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عقب اجتماعهما في اسطنبول.

وقال إردوغان عن لقائه مع السراج «أكدنا ضرورة أن تكون هناك مرحلة سياسية جديدة في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة»، مناشدا «المجتمع الدولي أن يدعم الحكومة الشرعية في ليبيا» في إشارة لحكومة الوفاق في طرابلس.

وأكد الرئيس التركي خلال حديثه أن أنقرة تدعم المبادرات الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، متعهدا بالاستمرار في دعم حكومة الوفاق بالقول إن «دعمنا للشعب الليبي والحكومة الشرعية سيستمر».

وبشأن تنفيذ اتفاقية الصلاحيات البحرية والحديث عن بدء تركيا التنقيب قبالة سواحل ليبيا قال إدوغان «قررنا أن نقوم بعملية تنقيب عن النفط في المناطق البحرية».

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