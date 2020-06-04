تقليل ساعات حظر التجول في زوارة

النصب التذكاري في مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت غرفة مكافحة وباء كورونا في بلدية زوارة، اليوم الخميس، تقليل ساعات حظر التجول في البلدية، لتكون من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

جاء هذا الإجراء بناء على اجتماعات الغرفة والأجهزة الأمنية بالبلدية، وفي ظل خلو زوارة من الوباء «بسبب تعاون الأهالي والمؤسسات الأمنية والمدنية»، حسب بيان بلدية زوارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وناشد «بلدي زوارة» أصحاب المحال التجارية المؤجرة تخفيف الإجارات خلال الفترة الحالية، «التي تحتاج إلى تكاثف وتضامن الجميع».

ودعت غرفة مكافحة كورونا بالبلدية إلى التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المكلفة في تنفيذ قرارات الحظر؛ حفاظا على سلامة وأمن الجميع.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، تسجيل ليبيا 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، موزعة بواقع حالتن بمدينتي طرابلس وغريان وحالة جديدة عائدة من السفر من مدينة الزنتان و11 حالة موجبة لمواطنين عادوا من مدينة سبها إلى مدن أخرى، بواقع ثماني حالات سجلت في غريان وحالة في صرمان وحالتين في زليتن.