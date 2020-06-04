«بلدي عين زارة» يصدر توضيحا بشأن عودة النازحين

أحد أفراد فريق تفكيك المتفجرات بإحدى مناطق عين زارة، 1 يونيو 2020، (داخلية الوفاق)

أصدر المجلس البلدي عين زارة توضيحا بشأن عودة النازحين إلى بيوتهم في البلدية.

وقال المجلس إن لجنة عودة النازحين تواصلت مع جميع الجهات الأمنية من أجل فتح طريق آمن لعودة النازحين بشكل يومي، لكنها لم توافق بسبب الحاجة إلى تنفيذ إجراءات لتأمين الأهالي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن العمل جار مع الأجهزة الأمنية للتنسيق من أجل دخول «المناطق الآمنة»، والتي تم إجراء مسح شامل لها.

وأعلنت عملية «بركان الغضب»، صباح اليوم الخميس، سيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقتي عين زارة ووادي الربيع.

وسبق أن وجهت العملية تحذيرا إلى النازحين بعدم التسرع في العودة إلى منازلهم بسبب انتشار الألغام والأفخاخ المتفجرة، كما دفعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بفرق تفكيك ألغام إلى عين زارة.

كما نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في بيان مشترك الثلاثاء الماضي، «باستخدام عبوات ناسفة مبتكرة ضد الأطفال والمدنيين» بمنطقتي عين زارة وصلاح الدين، حيث كانت اشتباكات تدور فيها بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة.