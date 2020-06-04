«بلدي عين زارة» يصدر توضيحا بشأن عودة النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 10:41 صباحا
أحد أفراد فريق تفكيك المتفجرات بإحدى مناطق عين زارة، 1 يونيو 2020، (داخلية الوفاق)

أصدر المجلس البلدي عين زارة توضيحا بشأن عودة النازحين إلى بيوتهم في البلدية.

وقال المجلس إن لجنة عودة النازحين تواصلت مع جميع الجهات الأمنية من أجل فتح طريق آمن لعودة النازحين بشكل يومي، لكنها لم توافق بسبب الحاجة إلى تنفيذ إجراءات لتأمين الأهالي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن العمل جار مع الأجهزة الأمنية للتنسيق من أجل دخول «المناطق الآمنة»، والتي تم إجراء مسح شامل لها.

وأعلنت عملية «بركان الغضب»، صباح اليوم الخميس، سيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقتي عين زارة ووادي الربيع.

وسبق أن وجهت العملية تحذيرا إلى النازحين بعدم التسرع في العودة إلى منازلهم بسبب انتشار الألغام والأفخاخ المتفجرة، كما دفعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بفرق تفكيك ألغام إلى عين زارة.

كما نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في بيان مشترك الثلاثاء الماضي، «باستخدام عبوات ناسفة مبتكرة ضد الأطفال والمدنيين» بمنطقتي عين زارة وصلاح الدين، حيث كانت اشتباكات تدور فيها بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر وإيطاليا تشددان على ضوابط التسوية الشاملة للأزمة الليبية وعملية «إيريني»
ليبيا
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
انزعاج دولي بعد عرقلة واشنطن تعيين دبلوماسية غانية مبعوثة أممية لدى ليبيا
ليبيا
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن تفاصيل عودة «وصال» إلى أسرتها (فيديو)