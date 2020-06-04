«مكافحة الأمراض» فرع سبها يوضح شروط إجراء مسحات للمشتبه في إصابته بـ«كورونا»

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، 3 يونيو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها إنه لن تجرى مسحات للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد في المختبر المرجعي لفرع المركز مالم تستوفي جميع الفحوصات الطبية.

وحسب بيان المركز، تتمثل تلك الفحوص في تحاليل مخبرية روتينية، وصور الأشعة السينية والأشعة المقطعية، حسب البروتوكول المعتمد، إضافة إلى توقيع الطبيب على ورقة تفيد إجراء تلك الفحوصات، والنموذج الخاص بالبيانات المعمول به، ويستثنى من هذا الإجراء الحالات المخالطة فقط.

وأضاف أنه استلم أمس الأربعاء شحنه أخرى من المواد التشغيلية من المقر الرئيسي في طرابلس، وسيستأنف العمل في المختبر المرجعي.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، تسجيل ليبيا 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، موزعة بواقع حالتن بمدينتي طرابلس وغريان وحالة جديدة عائدة من السفر من مدينة الزنتان و11 حالة موجبة لمواطنين عادوا من مدينة سبها إلى مدن أخرى، بواقع ثماني حالات سجلت في غريان وحالة في صرمان وحالتين في زليتن.