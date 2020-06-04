«بركان الغضب» تعلن السيطرة على عين زارة ووادي الربيع

عضوان بهيئة السلامة الوطنية ينتشلان صاروخا سقط في فناء منزل بعين زارة، 3 يونيو 2020، (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الخميس، سيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقتي عين زارة ووادي الربيع.

وقالت العملية إن المنطقتين «تم تحريرهما بالكامل»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو أعلن أمس الأربعاء، السيطرة على مطار طرابلس، و«مطاردة فلول» قوات القيادة العامة «الهاربة» منه باتجاه قصر بن غشير.

وتستمر المعارك في معظم محاور القتال حول العاصمة طرابلس، رغم إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول طرفي النزاع الليبي العودة إلى طاولة المفاوضات العسكرية عبر لجنة «5+5» المنبثقة من مؤتمر برلين الدولي المنعقد في يناير الماضي.