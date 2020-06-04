لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: مركز العزل لم يستقبل أية حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 01:59 صباحا
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الخميس، خروج حالتين من مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام بعد سلبية نتائج تحاليهما، فيما لم يستقبل مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي أية حالات ليوم الأربعاء.

وفي إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة ليوم الأربعاء، قالت اللجنة إن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر كشف على ثماني حالات تم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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كما كشف مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على حالتين تبين سلامتهما وعدم معانتهما من أعراض فيروس «كورونا»، فيما سحب فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة 175 مسحة أنفية بلعومية مختلفة وأرسلها لمركز مكافحة الأمراض، حسب البيان.

يشار إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 196 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر، الأربعاء، 14 إصابة جديدة بينها 10 إصابات بمدينة سبها.

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