الهلال الأحمر يوزع سلالا غذائية على المصابين بـ«كورونا» في سبها

عناصر من الهلال الأحمر خلال توزيعها السلال الغذائية بسبها، 3 يونيو 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة، بوابة الوسط)

وزعت جمعية الهلال الأحمر الليبي سبها، الأربعاء، سلالًا غذائية على المصابين بفيروس «كورونا المستجد» داخل بعض الأحياء بمدينة سبها.



وقال رئيس لجنة الطوارئ لمكافخة فيروس «كورونا» بجمعية الهلال الأحمر الليبي سبها، رمضان بركة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فريق من شبيبة الهلال انطلق، الأربعاء، إلى أحياء يوجد بها مصابين بفيروس «كورونا المستجد»؛ بهدف توزيع السلات الغذائية عليهم، بعد وصولها من الإدارة العامة الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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وتتكون السلة الغذائية الواحدة من «مكرونة وأرز، وملح، وسكر، ومواد تنظيف» إلى جانب مواد تعقيم شخصية للوقاية من فيروس «كورونا» مثل الكحول والكمامات، القفازات، حسب بركة.

يشار إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 196 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر، الأربعاء، 14 إصابة جديدة بينها 10 إصابات بمدينة سبها.