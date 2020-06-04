فرنسا تشيد بقبول الأطراف الليبية استئناف محادثات «5 + 5»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 12:15 صباحا
مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أشادت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، باتفاق حكومة الوفاق والقيادة العامة على استئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار على أساس الوثيقة التي أعدتها هذه اللجنة في 23 فبراير الماضي.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان، «دعمها الكامل» لاستئناف هذه المحادثات «فورًا» للإسراع في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن ذلك ياتي مواصلة لجهودها «المكثفة» على مدار الأيام الماضية مع الأطراف الليبية وشركائها الدوليين لتحقيق هذه «الخطوة الأولية».

اقرأ أيضا السفير الألماني يرحب بقبول الأطراف الليبية استئناف محادثات «5 + 5»

وقالت إن الشروع في المحادثات يلزم أن «يقترن بتهدئة التوترات فورًا»، وأن يُفضي إلى «إبرام وقف إطلاق النار رسميًا، وإلى تنفيذ المبادئ المُتفق عليها في مؤتمر برلين» في يناير الماضي والمتمثلة في «وقف التدخلات الأجنبية، وإنهاء انتهاكات حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية» بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، قبول كل من حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 23 فبراير 2020.

ورحب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش، الثلاثاء، بقبول الأطراف الليبية استئناف المحادثات العسكرية، ووصف بيان البعثة الأممية بالخصوص بأنه «خبر مشجع»، وعبر عن تشجيع بلاده الأطراف الليبية على القيام بذلك بروح من التوافق لصالح جميع الليبيين، مؤكدا التزام بلاده بدعم هذه الجهود.

كما رحب وزيرا خارجية مصر والإمارات خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، باستئناف المحادثات العسكرية بين الأطراف الليبية، وجددا تمسك بلديهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن تفاصيل عودة «وصال» إلى أسرتها (فيديو)