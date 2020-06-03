«مكافحة الأمراض»: 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل ليبيا 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 196.

وقال المركز في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تسلم 612 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» بواقع 397 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و27 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و6 عينات من مختبر فرع المركز الوطني بسبها، و170 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 عينات من مختبر مستشفى الكويفية، و7 عينات من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

وأكد المركز أن الفحص المختبري كشف عن سلبية 599 عينة وإيجابية 14 عينة موزعة بواقع حالتن بمدينتي طرابلس وغريان وحالة جديدة عائدة من السفر من مدينة الزنتان و11 حالة موجبة لمواطنين عادوا من مدينة سبها إلى مدن أخرى بواقع 8 حالات سجلت في غريان وحالة في صرمان وحالتين في زليتن.