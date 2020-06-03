وصول رحلتين لعالقين بتونس إلى مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 08:47 مساء
وصول عالقين بتونس إلى مطار بنينا الدولي، 3 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لجائحة «كورونا» ببنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، اليوم الأربعاء، استقبال مطار بنينا الدولي رحلتين قادمتين من تونس على متنهما مواطنون كانوا عالقين بالخارج، بينهم بعض الحالات المرضية والجرحى.

وقالت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطائرة الأولى وصلت إلى مطار بنينا عند السادسة والربع مساء، أمس الثلاثاء، فيما وصلت الطائرة الثانية عند التاسعة والربع مساء.

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وأشار البيان إلى استكمال فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا الدولي.

كما تم تسكين العالقين العائدين بالمواقع المخصصة للحجر ومتابعة حالتهم الصحية عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي، حسب البيان.

ويتوالى وصول المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، حيث استقبل مطار بنينا الدولي في 28 مايو الماضي، رحلة لمواطنين ليبيين كانوا عالقين بدولة تونس.

وصول عالقين بتونس إلى مطار بنينا الدولي، 3 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لجائحة «كورونا» ببنغازي)
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