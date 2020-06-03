قنونو يعلن سيطرة قوات «الوفاق» على مطار طرابلس

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، اليوم الأربعاء، سيطرة قوات حكومة الوفاق على مطار طرابلس، و«مطاردتها فلول» قوات القيادة العامة «الهاربة» منه باتجاه قصر بن غشير، وذلك حسب بيان لعملية «بركان الغضب».

وتستمر المعارك في معظم محاور القتال حول العاصمة طرابلس، رغم إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول طرفي النزاع الليبي العودة إلى طاولة المفاوضات العسكرية عبر لجنة «5+5» المنبثقة من مؤتمر برلين الدولي المنعقد في يناير الماضي.

وأعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الإثنين الماضي، «إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة» المحاذية لمدينة غريان، وذلك بعد سلسلة من الضربات الجوية. وكانت حكومة الوفاق أعلنت في 21 مايو الماضي، دخول بلدة الأصابعة، والسيطرة على منطقة جندوبة.