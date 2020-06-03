«داخلية الوفاق» تعلن تفاصيل عودة «وصال» إلى أسرتها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 07:32 مساء
مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف متحدثا رفقة مسؤولي وزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي. (وزارة الداخلية)

أعلن مسؤولو وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تفاصيل عودة الفتاة المختطفة، وصال عبدالحفيظ إلى أسرتها، ظهر اليوم الأربعاء، مؤكدين أن الخاطفين «خارجين عن القانون» احتجزوها بمنزل تقيم فيه عائلة بمنطقة ورشفانة جنوب غرب طرابلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في طرابلس، شارك فيه كل من مدير أمن الجفارة، العميد عبدالناصر إلطيف، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة، العقيد فوزري غيث، ورئيس مكتب الإعلام الأمني، المقدم دكتور محمد أبوعبدالله، ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الجفارة، الرائد جمال سلامة.

وقال مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف إن «أحد المواطنين حضر إلى المديرية وبلغ عن فتاة سمراء البشرة وعلى الفور انتقل أعضاء مركز شرطة السواني والدعم المركزي وجلبوا الفتاة إلى مديرية الأمن ومن خلال التحقيق مع الفتاة والتعرف على المنزل تمت مداهمة المنزل وضبط أحد الأشخاص والأسرة التي كانت بالمنزل رفقة الفتاة».

وأضاف إلطيف أن «الفتاة تعرفت إلى أحد الأشخاص القائمين بعملية الخطف»، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التعاون وتبادل المعلومات، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن جريمة خطف وصال هي «جريمة عادية» غرضها الحصول على المال.

اقرأ أيضا: «داخلية الوفاق» تعلن عودة «وصال» إلى أسرتها وضبط خاطفيها

من جهته أكد مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، العقيد فوزي غيث، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحرير الفتاة وصال عبدالحفيظ، اليوم، في عملية تعاونت فيها مختلف الأجهزة بعد العثور عليها بمنطقة «ورشفانة»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الإفصاح عن المزيد من المعلومات بشأن الحادثة، كونها تمس بسرية التحقيق التي تجري من قبل مكتب المعلومات والمتابعة ومكتب النائب العام».

وأكد رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الجفارة، الرائد جمال سلامة، أن عملية تحرير الفتاة وصال عبدالحفيظ «تكللت بالنجاح» بتعاون الأجهزة الأمنية التي بدأت في التحقيقات وجمع المعلومات بشأن الحادثة من أول يوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان