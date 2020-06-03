«داخلية الوفاق» تعلن تفاصيل عودة «وصال» إلى أسرتها (فيديو)

مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف متحدثا رفقة مسؤولي وزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي. (وزارة الداخلية)

أعلن مسؤولو وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تفاصيل عودة الفتاة المختطفة، وصال عبدالحفيظ إلى أسرتها، ظهر اليوم الأربعاء، مؤكدين أن الخاطفين «خارجين عن القانون» احتجزوها بمنزل تقيم فيه عائلة بمنطقة ورشفانة جنوب غرب طرابلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في طرابلس، شارك فيه كل من مدير أمن الجفارة، العميد عبدالناصر إلطيف، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة، العقيد فوزري غيث، ورئيس مكتب الإعلام الأمني، المقدم دكتور محمد أبوعبدالله، ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الجفارة، الرائد جمال سلامة.

وقال مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف إن «أحد المواطنين حضر إلى المديرية وبلغ عن فتاة سمراء البشرة وعلى الفور انتقل أعضاء مركز شرطة السواني والدعم المركزي وجلبوا الفتاة إلى مديرية الأمن ومن خلال التحقيق مع الفتاة والتعرف على المنزل تمت مداهمة المنزل وضبط أحد الأشخاص والأسرة التي كانت بالمنزل رفقة الفتاة».

وأضاف إلطيف أن «الفتاة تعرفت إلى أحد الأشخاص القائمين بعملية الخطف»، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التعاون وتبادل المعلومات، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن جريمة خطف وصال هي «جريمة عادية» غرضها الحصول على المال.

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من جهته أكد مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، العقيد فوزي غيث، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحرير الفتاة وصال عبدالحفيظ، اليوم، في عملية تعاونت فيها مختلف الأجهزة بعد العثور عليها بمنطقة «ورشفانة»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الإفصاح عن المزيد من المعلومات بشأن الحادثة، كونها تمس بسرية التحقيق التي تجري من قبل مكتب المعلومات والمتابعة ومكتب النائب العام».

وأكد رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الجفارة، الرائد جمال سلامة، أن عملية تحرير الفتاة وصال عبدالحفيظ «تكللت بالنجاح» بتعاون الأجهزة الأمنية التي بدأت في التحقيقات وجمع المعلومات بشأن الحادثة من أول يوم.