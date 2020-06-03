«الأناضول»: رئيس المجلس الرئاسي يزور تركيا الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 06:42 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة أنباء «الأناضول»، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، سيجري زيارة إلى تركيا يوم الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن يقابل الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتركيا هي الحليف الرئيسي لحكومة الوفاق منذ أن وقع الجانبان على مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري أواخر نوفمبر 2019، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية.

وساهم الدعم العسكري، الذي قدمته تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني، في تعزيز القوات التابعة لها في مواجهة القوات التابعة للقيادة العامة التي تحاول انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس منذ أن أطلق المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لهذا الغرض في أبريل 2019.

وتأتي زيارة السراج إلى تركيا في وقت تشهد فيه الأزمة الليبية تصعيدًا ميدانيًّا بين قوات حكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة، وحراكًا دبلوماسيًّا مكثفًا على المستويين الإقليمي والدولي استعدادًا لاستئناف عملية الحوار الليبي التي ترعاها الأمم المتحدة.

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