«الإمداد الطبي»: وصول شحنة مستلزمات ثانية للحماية ضد فيروس كورونا من الصين

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الموقتة، وصول شحنة ثانية من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس «كورونا» المطابقة للمواصفات العالمية من الصين.

وقال المسؤول الإعلامي بالجهاز هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» جرى «إنهاء إجراءات تسلم الشحنة الثانية المستوردة عبر مجموعة النجم والمتضمنة عددا من المستلزمات الخاصة بالحماية الشخصية للطواقم الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية».

وأضاف: «هذه الشحنة جرى التعاقد عليها من قبل جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية لمكافحة جائحة كورونا، وقد جرى التعاقد على توريد 42 طنا من هذه المواد والتنسيق لشحنها على دفعات مدينة شنغهاي الصينية عبر ترانزيت بمطار دمشق عبر مطار بنينا الدولي».

ولفت العريبي إلى أنهم في «انتظار توريد باقي الدفعات خلال الأيام القادمة إلى جانب وجود عدد من الشحنات متوقع وصولها خلال شهر 6 الحالي ضمن تكاليف أخرى جرى التعاقد عليها من قبل الجهاز بما يضمن مخزونا جيدا من أفضل معدات الحماية»، مشيرًا إلى «صعوبة الحصول على هذه المواد بالمواصفات المطلوبة عالميا وندرتها في السوق المحلية، الأمر الذي كان سببا في عدم الحصول عليها قبل هذا التاريخ».