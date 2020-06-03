معيتيق وسيالة يجتمعان مع وزير الخارجية الروسي في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 04:55 مساء
اجتماع معيتيق وسيالة مع وزير الخارجية الروسي ونائبه. (إدارة التواصل والإعلام)

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف بمقر وزارة الخارجية في العاصمة موسكو، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء في طرابلس.

وقالت وسائل إعلام روسية إن معيتيق وسيالة وصلا في وقت سابق اليوم إلى العاصمة موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، مشيرة إلى أن معيتيق امتنع لدى وصوله إلى موسكو عن الإدلاء بأي تصريحات قبل انطلاق اجتماعاته في مقر الخارجية الروسية.

وجاءت زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى موسكو بعد يومين من مشاوراته مع السفير الأميركي لدى ليبيا، بشأن العودة إلى عملية الحوار الليبي التي ترعاها الأمم المتحدة.

وتتزامن الزيارة مع نشاط دبلوماسي مكثف على المستويين الدولي والإقليمي بشأن الأزمة الليبية وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بموافقة حكومة الوفاق والقيادة العامة على استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة.

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