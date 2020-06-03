وزير الخارجية الفرنسي يزور إيطاليا لبحث الأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 04:31 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، سيصل العاصمة روما في وقت لاحق اليوم، الأربعاء، للقاء نظيره لويجي دي مايو، لبحث الأزمة الليبية.

وتأتي زيارة لو دريان إلى روما تزامنا مع فتح إيطاليا حدودها بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق، وهو أول مسؤول حكومة أجنبية تطأ قدمه إيطاليا بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية جراء تفشي الجائحة، بحسب «آكي».

وأوضحت «آكي» أن الأزمة الليبية ستتصدر مباحثات دي مايو ولو دريان، إضافة إلى القضايا الدولية الأخرى كالعراق وإيران وسورية ومنطقة الساحل الأفريقي والعلاقات الثنائية والمسائل المتعلقة بسياسات الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة ما بعد أزمة فيروس «كورونا».

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وتسبق زيارة الوزير الفرنسي إلى روما لقاء لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع نظيره الألماني هيكو ماس في برلين يوم الجمعة المقبل، وفق «آكي».

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن محادثة هاتفية أجريت اليوم بين دي مايو ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، رجحت «آكي» أن تكون تركزت على الأزمة الليبية التي تشهد هذه الأيام نشاطا دبلوماسيا مكثفا استعدادا لاستئناف عملية الحوار برعاية الأمم المتحدة. 

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