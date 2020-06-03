«الهلال الأحمر» فرع ترهونة يتسلم معدات طبية من مكتب «الصليب الأحمر» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 03:00 مساء
عضوان في الهلال الأحمر فرع ترهونة خلال استلامهما شحنة معدات طبية، 3 يونيو 2020، (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)

تسلم فريق الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، اليوم الأربعاء، معدات ومواد وتجهيزات طبية مرسلة من مكتب منظمة الصليب الأحمر في طرابلس.

جاء ذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر، وقد تم تفريغ الشحنة بمخازن مستشفى ترهونة التعليمي، حسب بيان الأمانة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي 13 مايو الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من معاناة أهالي ترهونة وبني وليد من نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود.

وأشارت إلى اضطرار معظم مرافق الرعاية الصحية في ترهونة إلى تعليق خدماتها، ليبقى مستشفى ترهونة التعليمي وعيادة واحدة فقط مفتوحين لتقديم الخدمات الصحية، كما تعطلت خدمات التطعيم وأمراض النساء والتوليد، وأصبح لدى مرضى الأمراض المزمنة «إمكانية محدودة» للحصول على الأدوية المنقذة الحياة.

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