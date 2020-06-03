«داخلية الوفاق» تعلن عودة «وصال» إلى أسرتها وضبط خاطفيها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 02:23 مساء
الفتاة وصال عبدالحفيظ، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزار الداخلية في حكومة الوفاق عودة الفتاة المخطوفة وصال عبدالحفيظ إلى أسرتها، بعد العثور عليها صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى تعاون عدة أجهزة أمنية من أجل التوصل إلى الفتاة، التي خطفت يوم 19 مايو الماضي من منزلها في منطقة الكريمية في العاصمة طرابلس، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقبضت قوة أمنية مشتركة من مديرية أمن الجفارة وجهاز المباحث الجنائية وجهاز قوة الردع الخاصة على عدد من الخاطفين بعد تحريات ومتابعات وجمع استدلالات واسعة النطاق، قبل العثور على الفتاة وصال.

وفي 21 مايو الماضي، كلفت الوزارة أربعة أجهزة أمنية، هي مركز شرطة الكريمية، وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة للتحري في القضية.

وفي حين، دانت منظمة «حقي للنساء الحقوقيات الليبيات» واقعة خطف وصال، قائلة إن الحادث نفذه أربعة مسلحين سرقوا منزلها أيضا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان