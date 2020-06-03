«داخلية الوفاق» تعلن عودة «وصال» إلى أسرتها وضبط خاطفيها

الفتاة وصال عبدالحفيظ، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزار الداخلية في حكومة الوفاق عودة الفتاة المخطوفة وصال عبدالحفيظ إلى أسرتها، بعد العثور عليها صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى تعاون عدة أجهزة أمنية من أجل التوصل إلى الفتاة، التي خطفت يوم 19 مايو الماضي من منزلها في منطقة الكريمية في العاصمة طرابلس، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقبضت قوة أمنية مشتركة من مديرية أمن الجفارة وجهاز المباحث الجنائية وجهاز قوة الردع الخاصة على عدد من الخاطفين بعد تحريات ومتابعات وجمع استدلالات واسعة النطاق، قبل العثور على الفتاة وصال.

وفي 21 مايو الماضي، كلفت الوزارة أربعة أجهزة أمنية، هي مركز شرطة الكريمية، وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة للتحري في القضية.

وفي حين، دانت منظمة «حقي للنساء الحقوقيات الليبيات» واقعة خطف وصال، قائلة إن الحادث نفذه أربعة مسلحين سرقوا منزلها أيضا.