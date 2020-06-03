«الإمداد الطبي»: أرسلنا 3000 بدلة حماية وكمامات خاصة بحماية الطواقم الطبية

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الموقتة، إرسال 3000 بدلة حماية وكمامات خاصة بحماية الطواقم الطبية ضد فيروس «كورونا» المطابقة للمواصفات العالمية إلى المنطقة الجنوبية.

وقال المسؤول الإعلامي، هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» الجهاز أرسل« شحنة ثانية لفرع جهاز الإمداد الطبي فزان من مخازن الجهاز في منطقة بوعطني و بوهديمة وهي تعتبر الدفعة الثانية التي تم إرسالها للجنوب وقد قام الدكتور قلمي رمضان مندوب فرع الجهاز بفزان باستلام هذه الشحنة».

ولفت العريبي إلى أن «الشحنة ضمن شحنات سوف يجري دعم الجنوب الحبيب بها خلال الفترة القادمة وذلك بالتنسيق المباشر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية سبها والسيد وكيل وزراة الصحة عن الجنوب».

يذكر أن بلدية سبها أعلنت الخميس الماضي حظر التجول خلال 24 ساعة لمدة 8 أيام ضمن جملة من التدابير الفورية والعاجلة لمواجهة وباء كورونا المستجد التي ظهرت عدة حالات إصابة به مؤخراً في المدينة.

وأصدر عميد البلدية، غربال الشاوش، القرار رقم (16) بـ«الحظر التام للتجول طيلة (24) ساعة ولمدة تبدأ من يوم الخميس الموافق 28 مايو حتى يوم الإثنين 8 يونيو المقبل».

كما قررت البلدية إغلاق «جميع المنافذ البرية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها طيلة المدة المذكورة، إلا للحالات المرضية أو المواطن العائد».

واستثنى القرار من الحظر أصحاب الأعمال الضرورية المحددة «النظافة، الصحة، الأمن، الهلال الأحمر، والمكلفين بمهام صيانة الكهرباء والماء».