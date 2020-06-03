بومبيو ولودريان يبحثان دعم الحل السياسي للصراع الليبي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الفرنسي جان لودريان، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع نظيره الفرنسي جان لودريان الأزمة الليبية وسبل دعم حل سياسي تفاوضي لإنهاء الصراع.

وناقش الطرفان خطوات الحد من العنف في الأزمة الليبية، إضافة إلى الحاجة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، وأهمية تنسيق الجهود في الأمم المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمي والصحة العامة، حسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء.

وأجرى لودريان مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد الماضي، تركزت على «ضرورة العمل من أجل وقف سريع للأعمال العدائية، وإعادة إطلاق العملية السياسية في الإطار الذي وضعه مؤتمر برلين في وقت سابق من هذا العام، ووضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا».

وشدد الوزير الفرنسي على «ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار اللجنة (العسكرية) 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية على أساس الاتفاق المعد في 23 فبراير تحت رعاية الأمم المتحدة».