عضو «تسييري سرت»: 17 شاحنة وقود تصل البلدية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 12:36 مساء
شاحنات وقود، (أرشيفية: بلدية سرت)

قال عضو المجلس التسييري لبلدية سرت، فتحي أبوراوي، إن 17 شاحنة محملة بالوقود تابعة لشركة ليبيا للنفط المشتركة ستصل تباعا اليوم الأربعاء إلى مختلف المحطات العاملة بنطاق سرت.

وذهب وفد من سرت، من بينهم أبوراوي، إلى مدينة بنغازي لمناقشة سبل حل أزمة نقص الوقود بأنواعه في سرت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء

دعوة إلى عدم التزاحم أمام المحطات
وطالب المجلس التسييري للبلدية ولجنة الأزمة بالبلدية كافة المواطنين بعدم الازدحام أمام المحطات، والمحافظة على النظام العام، مؤكدا أن المشكلة في طريقها للانفراج.

وتشهد محطات سرت ازدحاما كبيرا وطوابير سيارات، رغم وصول قوافل شاحنات البنزين بشكل يومي، التي تقدر بأكثر من ست شاحنات، حسب مصادر لجنة الأزمة بسرت ولجنة الإشراف على آلية توزيع الوقود.

ويوم الأحد الماضي، طالب رئيس «تسييري سرت»، سالم عامر، مسؤولي الشركات الخدمات النفطية الموجود بسرت التي تتبعها أكثر من 20 محطة بالإسراع في تسديد كميات الوقود المطلوبة للمحطات بشكل عاجل من أجل تخفيف الأعباء وتذليل أزمة نقصها بالمدينة وضواحيها.

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