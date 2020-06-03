أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 12:05 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء في غالبية المناطق، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي بدءا من الغد، على أن تتأثر بعض المناطق الشرقية بموجة الحر من يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الغربي، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و34 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
احتمال سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 درجة مئوية.

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