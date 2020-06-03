ماكرون وتبون يبحثان الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 09:20 صباحا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر، 21 يناير 2020، (ا ف ب)

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وأزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون وتبون «اتفقا على العمل في سبيل علاقة سلسة، وإحياء طموح للتعاون الثنائي في جميع المجالات»، دون الخوض في التفاصيل، حسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا الأسبوع الماضي، إثر قرار الجزائر استدعاء سفيرها في باريس احتجاجا على بث قنوات تلفزيونية عمومية فرنسية وثائقيات حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر، التي رأت فيها منحى «استعماريا جديدا».

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وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الوضع في ليبيا «يثير قلقا فرنسيا - جزائريا مشتركا، بعد الانخراط المتزايد لكل من تركيا وروسيا في الصراع»، والأمر نفسه ينطبق على الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، مضيفة أن هذين الملفّين «كانا في صلب زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الجزائر منتصف مارس الجاري».

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