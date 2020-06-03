مصرف شمال أفريقيا فرع السبيعة يعلن موعد ومكان استلام حوافظ الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 09:07 صباحا
مصرف شمال أفريقيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مصرف شمال أفريقيا فرع السبيعة تكليف مندوبين لاستلام حوافظ الرواتب، وطلبات استخراج دفاتر الصكوك، وطلبات إصدار صكوك مصدقة، وكذلك قبول إيداعات الصكوك، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي السبيعة.

وأوضحت الإدارة أن المندوبين سيعملون من مقر المصرف في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، حسب بيان «بلدي السبيعة» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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وأشارت إلى بدء تنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من اليوم الثامن أو التاسع من شهر يونيو الجاري، مخصصة رقم الهاتف 0917495169 للتواصل، على أن يكون ذلك خلال ساعات العمل الرسمية المعلن عنها.

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