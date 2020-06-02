المسماري ينفي الخلاف بين حفتر وصالح ويرجح فشل اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 09:09 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري, وجود أي خلاف بين القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مرجحا فشل اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ضباط رفيعي المستوى تابعين لحكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة.

جاء تصريح المسماري خلال لقاء أجراه، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من الإعلامين المصريين عبر تطبيق «زوم» تناول فيه آخر تطورات الأوضاع الميدانية.

وقال المسماري ردا على سؤال بشأن العلاقة بين المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «لا صحة لوجود خلافات بين القيادة العامة أو رئاسة مجلس النواب الليبى»، عقب إعلان حفتر إلغاء الاتفاق السياسي وقبوله تفويضا شعبيا لإدارة شؤون البلاد.

إنهاء العمل الاتفاق السياسي لا يعني حل البرلمان
وأوضح الناطق باسم القيادة العامة أن إعلان المشير خليفة حفتر إنهاء العمل بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية العام 2015 «لا يعنى حل البرلمان الليبي».

واعتبر المسماري أن «الأطراف الدولية لم تتمكن من تشخيص الأزمة الليبية بشكل سليم»، مشيدا «بموقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في نقل حقيقة ما يجرى في ليبيا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية».

وبشأن العودة المرتقبة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+) برعاية الأمم المتحدة قال المسماري: «نرجح فشل كافة جولات العسكريين في جنيف»، معتبرا أن «أنجح الاجتماعات للعسكريين الليبيين كانت فى مصر وتم معالجة العديد من المشكلات».

البعثة الأممية ترحب بموافقة «الوفاق» والقيادة العامة على استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق اليوم أن طرفي اللجنة العسكرية المشتركة وافقا على استئناف الاجتماعات، مشيرة إلى أنها ستعقد افتراضيا بسبب جائحة فيروس كورونا.

القيادة العامة تطالب بحل المليشيات وإخراج الأتراك من ليبيا
وأكد المسماري أن القيادة العامة «تشترط حل الميليشيات وإخراج المرتزقة السوريين والمستشاريين الأتراك من ليبيا» و«ترفض إقامة أي قواعد عسكرية في ليبيا حتى لا تتحول ليبيا لساحة للصراعات».

وأضاف أن القيادة العامة «انخرطت بشكل كامل في كافة الدعوات لتفعيل الحل إلا أن انصياع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لأوامر تركيا وقطر وعدم امتلاكه أي رؤية للحل عرقل تلك الجهود» على حد وصفه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إندونيسيا تعدل عن المشاركة في الحج بسبب «كورونا»
دولى
السفير الألماني يرحب بقبول الأطراف الليبية استئناف محادثات «5 + 5»
ليبيا
ترامب: نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن
دولى
الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
الصينيون في كندا عرضة لإساءات عنصرية متزايدة
منوعات
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير «كورونا» على المسنين المصابين بـ«السكري»