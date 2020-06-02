«مالية الوفاق»: 7.36 مليار دينار إجمالي المرتبات و2.1 مليار للدعم خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 08:15 مساء
وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر بيانات صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوفاق أن إجمالي كشوف المرتبات وفق منظومة الرقم الوطني بلغت سبعة مليارات و362 مليون دينار، وذلك عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، كانت حصة شهر أبريل منها 1.73 مليار دينار بانخفاض نسبته 10% عن مرتبات شهر مارس، نتيجة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة.

وأضاف البيان التوضيحي الصادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن نفقات الدعم خلال الشهور الأربعة نفسها بلغت 2.1 مليار دينار، موزعة تفاصيلها إلى مليار و218 مليونا لدعم المحروقات، و283 مليون دينار لدعم الأدوية، و240 مليونا لدعم الكهرباء والإنارة العامة، و102.5 مليون دينار لدعم النظافة العامة، و57.5 مليون لدعم المياه والصرف الصحي.

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وأشارت الوزارة إلى صرف ما قيمته مليار و218 مليون دينار نفقات الطوارئ، بناء على قرارات صادرة عن المجلس الرئاسي، وفق أوجه الصرف المقررة بالترتيبات المالية للعام المالي 2020.

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