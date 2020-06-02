رئيس لجنة «كورونا» بزليتن: لدينا 4 حالات مصابة وسنعلن تعافيها قريباً

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 08:09 مساء
مقر بلدية زليتن. (الإنترنت)

قال رئيس اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» ببلدية زليتن، عبدالسلام عصمان لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن البلدية سجلت 4 حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، مؤكدًا أنهم «بحالة صحية ممتازة، وسيتم إعلان تماثلها للشفاء قريبًا جدًّا».

وعقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية زليتن، مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًّا بمقر ديوان البلدية للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي بالمدينة.

وتطرق المؤتمر الصحفي إلى عديد النقاط من أبرزها إعلان تجهيز مستشفى عزل بالمدينة يحتوي على 24 سريرًا، إضافة إلى فرق ولجان للتواصل في حال وجود أي حالات اشتباه للإصابة بالفيروس.

وبخصوص العائلات القادمة من الجنوب إلى مدينة زليتن، طالبت اللجنة المواطنين القادمين من هناك بضرورة إجراء التحاليل المسحية من أجل ضمان عدم انتشار الفيروس.

وفي ختام الإيجاز طالبت اللجنة وزارة الصحة بتوفير كافات احتياجات المدينة من أجل العمل على احتواء الفيروس والحد من أي زيادة في عدد الحالات المصابة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي وحظر التجول حفاظًا على الصحة العامة.

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