«مالية الوفاق» تطالب المراقبات باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال مستندات ضريبية مفقودة من إدارة الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 07:38 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، المسؤولين والمراقبات المالية بجميع الجهات العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال مستندات ضريبية مفقودة من إدارة الضرائب الجفارة.

وأوضحت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أرقام المستندات الضريبية المفقودة وهي كالتالي:
- إيصالات مالية العدد «1000» أرقام التسلسل من 9410001 إلى 942000.
- إيصالات مالية العدد «1000» أرقام التسلسل من 97001 إلى 198000.
- ملصق خاضع العدد «426» أرقام التسلسل من 286673 إلى 287100.
- ملصق معفي العدد «500» أرقام التسلسل من 315001 إلى 31100.

وطالبت وزارة المالية مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز والمصالح والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد باتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، في حالة بروزها أمامهم في المعاملات المعروضة عليهم، وموافاة مصلحة الضرائب بالخصوص.

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