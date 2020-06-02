إجراء 28 عملية جراحية بمستشفى قورينا التعليمي بشحات خلال مايو

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 06:09 مساء
مستشفى قورينا التعليمي في شحات. (الإنترنت)

قال عضو المكتب الإعلامي بمستشفى قورينا التعليمي ببلدية شحات، محمد أبوعجيلة، إن قسم الجراحة أجرى نحو 28 عملية جراحية خلال شهر مايو.

وأوضح أبوعجيلة لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن العمليات التي أُجريت «كانت جميعها لحالات طارئة تستدعي التدخل الجراحي، رغم توقف قسم العمليات نتيجة إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد».

وأضاف أن قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل نحو 2027 مترددًا خلال شهر مايو، فيما استقبل قسم العظام نحو 603 حالات بالشهر نفسه.

يُشار إلى أن مستشفى قورينا التعليمي أوقف كل العمليات الاختيارية في منتصف مارس الماضي، ومنع الزيارات للنزلاء واقتصر على وجود مرافق لكل مريض مع عدم السماح له بالخروج إلى حين مغادرة المريض من الإيواء، وذلك لحماية الأطقم الطبية والطبية المساعدة وأيضًا المرضى الذين يترددون على أقسام المستشفى.

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