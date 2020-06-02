تفاصيل الوضع الوبائي في المدن الليبية بالأرقام

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض خريطة الوضع الوبائي في المدن الليبية بالأرقام منذ إصداره البلاغ الأول حتى اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 الساعة 5:27 مساء، وفق ما نشره عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال المركز إنه تلقى 6206 بلاغات عن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا المستجد» من مختلف المدن الليبية، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 52 حالة، وعدد الحالات النشطة التي ما زالت مصابة بالفيروس «11 حالة» من إجمالي 168 حالة إصابة مسجلة في البلاد حتى الآن بينما توفي خمس حالات.

وأوضح المركز أن خريطة الحلات النشطة توزع كالتالي: طرابلس «27 حالة نشطة»، سبها «73 حالة نشطة»، الزاوية «حالة واحدة نشطة»، صبراتة «حالة واحدة نشطة»، زليتن «أربع حالات»، وادي الشاطئ «حالتان نشطتان»، المحروقة «ثلاث حالات نشطة».

وأضاف أن خريطة المتعافين من الإصابة توزعت كالتالي: طرابلس «37 متعافى»، مصراتة «عشرة متعافين»، وبنغازي «أربعة متعافين»، وصرمان «متعافى واحد». بينما توزعت حالات الوفاة الخمس المسجلة بسبب الفيروس بين: طرابلس «أربع وفيات» وسبها «حالة واحدة».

أما خريطة البلاغات بشأن حالات الاشتباه، التي بلغ عددها 6206 فكانت كالتالي: طرابلس «3058 حالة»، مصراتة «699 حالة»، بنغازي «647 حالة»، سبها «475 حالة» الزاوية «420 حالة»، صبراتة «203 حالات»، صرمان «107 حالات»، نالوت «79 حالة»، زليتن «76 حالة»، الخمس «48 حالة»، غريان «44 حالة»، العجيلات «38 حالة»، جنزور «38 حالة»، الرياينية «33 حالة»، الجفارة «26 حالة»، مسلاتة «25 حالة»، الجميل «15 حالة»، يفرن «15 حالة»، الرحيبات «15 حالة»، زلطن «14 حالة»، القلعة «14 حالة»، قصر الأخيار «12 حالة»، بني وليد «11 حالة»، غدامس «تسع حالات»، البيضاء «سبع حالات»، زوارة «سبع حالات»، مزدة «سبع حالات»، الزهرة «سبع حالات»، الماية «سبع حالات»، طبرق «ست حالات»، رقدالين «خمس حالات»، أجدابيا «خمس حالات»، تيجي «أربع حالات»، الزنتان «أربع حالات»، الرجبان «ثلاث حالات»، وادي الشاطئ «ثلاث حالات»، المحروقة «ثلاث حالات»، الكفرة «حالتان»، درنة «حالتان»، امساعد «حالتان»، البريقة «حالتان»، العزيزية «حالتان»، جادو «حالتان»، سرت «حالة واحدة»، سوسة «حالة واحدة»، هراوة «حالة واحدة»، المرج «حالة واحدة»، السبيعة «حالة واحدة».