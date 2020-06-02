«صحة الموقتة» تبحث استئناف العملية التعليمية لشعب التمريض

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 05:11 مساء
اجتماع مسؤولي وزارة الصحة بالحكومة الموقتة لبحث استئناف العملية التعليمية للتمريض. (الإنترنت)

بحثت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة، سبل استئناف العملية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية لشُعب التمريض في المستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي عقد اجتماعًا موسعًا مع مدير مركز تنمية القوى العاملة الطبية عبدالله عزوز، ومديري شُعب التمريض بالمستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية داخل بلدية بنغازي؛ لبحث آلية عملها وبعض القضايا والصعوبات التي تواجه سير عمل العملية التعليمية بالمستشفيات.

وأضاف الطرابلسي أن الاجتماع خُصِّص لمناقشة سبل استئناف العملية التعليمية لكافة المراحل الدراسية لشُعب التمريض، وتنفيذ جميع التدريبات العملية بالمستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية نظرًا للحاجة إليهم في الظروف الراهنة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وأكد الطرابلسي أن خطة العمل ستعرض على وزير الصحة واللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا للتنسيق مع اللجنة الاستشارية الطبية بشأن تحديد المواعيد المقترحة للرفع التدريجي للحظر والسماح بعودة طلاب شعب التمريض التدريجية إلى المعاهد لاستكمال العملية التعليمية.

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