نداء عاجل لتوفير طبيب ومساعد تخدير لإجراء عملية لمصابة بـ«كورونا» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 04:33 مساء
عميد بلدية سبها، الشاوش غربال. (بلدية سبها)

وجه عميد بلدية سبها الشاوش غربال، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلاً من أجل توفير طبيب تخدير ومساعد طبيب تخدير من أجل إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة لمواطنة بالمدينة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب تدوينه نشرها عبر صفحته على «فيسبوك».

ونوه غربال إلى أن الطبيب المتطوع لإجراء العملية هو الدكتور مهدي الصكلول ومعه طاقم تمريض تطوع لإجراء العملية الجراحية، مناشدًا مَن لديه القدرة من أطباء التخدير الحضور للمساعدة.

«مكافحة الأمراض»: 12 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا».. ويطالب مواطني سبها بعدم الخروج منها

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان اليوم، اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بمدينة سبها التي سجلت خلال الأيام الأخيرة معدلات مرتفعة بالإصابة بالفيروس.

وأهاب المركز المواطنين المقيمين في سبها إلى «ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية».

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