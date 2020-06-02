ارتفاع جماعي للعملات الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 03:45 مساء

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الأكثر تداولا في السوق الموازية ارتفاعا مقابل الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء.

وبينما ارتفع سعر صرف الدولار قرشا واحد ليصل إلى 6.20 دينار من 6.19 دينار سجلها أمس الإثنين، زاد سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 7.60 من 7.45 دينار، واليورو إلى 6.75 من 6.65 دينار، وفق صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. 

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كما صعد سعر صرف الليرة التركية إلى 0.92 دينار من 0.90 دينار، والدينار التونسي إلى 2.16 دينار ليبيا من 2.14 دينار.

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