العالقون في إيطاليا يعودون إلى ليبيا بعد قضاء فترة الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 02:21 مساء
جانب من إعادة العالقين الليبيين من مطار روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)

أكدت السفارة الإيطالية لدى ليبيا البدء في إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن، منذ صباح أمس الإثنين، بعد ثبوت سلبية نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد التي أجريت لهم بعد قضاء فترة الحجر الصحي، مشيرة إلى نقل العالقين من مقر الإقامة إلى مطار روما وإتمام إجراءات سفرهم.

وأوضحت السفارة في بيان، أن إعادة العالقين جرت وفق تنظيم متبع فيه السلامة الصحية والوقائية، وبناء على تعليمات اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

ونبهت أنها قامت ببرنامج لإعادة العالقين يشمل من تقطعت بهم السبل من مسافرين ومرضى وبعض السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأن إعادتهم جاءت بعد ظهور جميع نتائج التحاليل الأول والثاني التي إجريت عليهم، والتأكد من كونها سلبية.

كما أشارت إلى اتباع إجراءات مشددة في تطبيق هذا الحجر، بإشراف من رئيس البعثة الليبية في إيطاليا السفير عمر الترهوني. 

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