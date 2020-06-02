سحب عينات وإجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا للقادمين إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 01:49 مساء
عدد من المسؤولين في سرت خلال زيارة البوابة الجنوبية للمدينة. (الإنترنت)

زار عدد من المسؤولين في سرت موقع دخول المواطنين والعائلات القادمة من المنطقة الجنوبية (أوبارى والجفرة والشاطئ) عبر بوابة سرت الجنوبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تم سحب عينات لبعض القادمين للكشف عن مدى إصابتهم بالفيروس.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسة لمكافحة جائحة كورونا، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط »: رئيس وأعضاء اللجنة تابعوا الإجراءات الخاصة بالقادمين، وسحب العينات المسحية الأنفية لعدد منهم، وكذلك إجراء تحاليل طبية بأخد عينة دم منهم وإجراء تحاليل سريعة عن فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم إجراء 14 تحليل فيروس كورونا للقادمين ثبتت سلبيتها جميعا، مشيرا إلى أن العينات الأنفية التى تم سحبها سيتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى المختبر المرجعي في بنغازي غدا.

وتم حصر وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالقادمين إلى سرت، فى نقطة تجمعهم بمحلة أبوهادي ببلدية سرت، وبحضور عدد من الضباط وأفراد الشرطة.

ومن بين المسؤولين الذين قاموا بزيارة البوابة الجنوبية لسرت، رئيس اللجنة الرئيسة لمكافحة فيروس كورونا بالمدينة مدير الأمن العميد سالم أبوزيد، ورئيس المجلس التسييري في سرت عضو اللجنة سالم عامر سالم، وفريق الرصد الطبي باللجنة برئاسة الدكتور هيثم أبوغرسة، وآخرون.

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