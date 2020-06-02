بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا

المتهم كمال الدين وسط عنصرين من الشرطة في دكا،1 يونيو 2020. (فرانس برس)

أوقفت السلطات البنغلاديشية في العاصمة دكا، شخصا يدعى كمال الدين البالغ 55 عاما وتتهمه بأنه «العقل المدبّر» لعملية الاتجار بالبشر على خلفية مقتل 30 مهاجرا في ليبيا انتقاما لمقتل ليبي يشتبه بضلوعه في تهريب مهاجرين في بلدة مزدة جنوب غرب طرابلس الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الشرطة.

وكانت حكومة الوفاق أعلنت الأسبوع الماضي أنّ 30 مهاجرا منهم 26 من بنغلادش وأربعة أفارقة قتلوا في بلدة مزدة انتقاما لمقتل أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر على يد مهاجرين غير شرعيين أثناء عملية تهريبهم.

وتتّهم السلطات البنغلادشية كمال الدين البالغ 55 عاما بأنه «العقل المدبّر» لعملية الاتجار بالبشر التي ذهب ضحيتها القرويون البنغلادشيون.

وقال الناطق باسم الشرطة ساجوي قمر روي إن كمال الدين «أقر بارتباطه بالمهرّبين الدوليين المتورّطين بالواقعة»، وبحسب الشرطة «عمل كمال الدين على تهريب أكثر من 400 بنغلادشي إلى ليبيا خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية».

وطالبت بنغلادش حكومة الوفاق بفتح تحقيق ومعاقبة المرتكبين والتعويض على ذوي الضحايا، وسلّطت هذه المأساة الضوء على عمليات الاتجار بالبشر التي يذهب ضحيتها شبان من بنغلادش يسعون للتوجّه إلى ليبيا للانطلاق منها بحراً إلى أوروبا، حيث في السنوات الأخيرة حاول عشرات آلاف الشبان البنغلادشيين عبور البحر المتوسّط وسط تزايد أعداد المهرّبين الذين يستغلّونهم ويحصّلون منهم مبالغ كبيرة.

مقتل 30 وإصابة 11 في عملية انتقامية بمنطقة مزدة

وقال تسنيم صديقي، وهو رئيس فريق أبحاث حول الهجرة، لوكالة «فرانس برس» إن «خفر السواحل الليبيين أوقفوا 700 بنغلادشي على الأقل خلال جائحة كوفيد-19 مما يعطي فكرة عن العدد الحقيقي للبنغلادشيين الذين يحاولون خوض هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.