كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا

صورة مجمعة تضم رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي (يمين) والمشير خليفة حفتر، (الإنترنت)

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مكالمة هاتفية مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، أكد كونتي خلالها أن أي خيار عسكري مرفوض، وأن الحل السياسي للأزمة الليبية «لا مفر منه».

وركزت المحادثة على متابعة قرارات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية الذي عقد في العاصمة الألمانية في يناير الماضي، فضلا عن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة الإيطالية، الإثنين.

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وجدد كونتي تأكيده رفض أي خيار عسكري في ليبيا والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ضرورة استئناف المفاوضات والحوار الليبي سريعا.