صبراتة: القبض على متهم بسرقة مولد كهرباء ومضخة مياه من أحد المساجد في شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 10:09 صباحا
دورية تابعة لقوات مديرية أمن صبراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

ألقت مديرية أمن صبراتة القبض على شخص متهم بسرقة مولد كهرباء ومضخة مياه من أحد المساجد في منطقة دحمان بالمدينة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المديرية، الإثنين، إن رجال البحث الجنائي تمكنوا من القبض على الجاني «م.ع.ه»، وهو ليبي الجنسية، من مدينة غريان، وهو متزوج ويقيم في مدينة مجاورة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد جمع المعلومات عن المتهم من قبل فرقة التحري بالمديرية.

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واعترف المتهم بارتكابه واقعة السرقة التي تمت في شهر رمضان، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

صورة من الخلف للمتهم نشرتها مديرية أمن صبراتة.
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