الأرصاد: طقس معتدل على الساحل وأمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 09:43 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس معتدلا على أغلب المناطق الساحلية، مع تكاثر السحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها سحب رعدية على بعض مناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي.

وأشار المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة القصوى تصل إلى 33 درجة مئوية على العزيزية وابونجيم، وتتراوح بين 22-27 درجة على سهل بنغازي و الجبل الأخضر، وبين 33-36 درجة مئوية على جالو والجغبوب، وتصل إلى 41 درجة على سبها وغات والحمادة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من الخمس حتى سرت.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-30 درجة مئوية وتصل على العزيزية وأبونجيم إلى 33 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة  على اجدابيا وجالو والجغبوب قد تصحبها سحب رعدية.
الرياح:  شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة. 
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 22-27 درجة مئوية على سهل بنغازي، والجبل الأخضر، والخليج وطبرق، فيما تتراوح ما بين 33-36 مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها-غـات-غدامس-الحمادة 
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. 
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 36–41 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر يوم الغد.  
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. 
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 37–41 درجة مئوية.

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