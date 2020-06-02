السفير الألماني يرحب بقبول الأطراف الليبية استئناف محادثات «5 + 5»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 08:36 صباحا
السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا. (أرشيفية: الإنترنت)

رحب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش، اليوم الثلاثاء، بقبول الأطراف الليبية استئناف المحادثات العسكرية 5 + 5 من أجل التوصل اإلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي أعلنته البعثة الأممية أمس الإثنين. 

ووصف أوفيتشا بيان البعثة الأممية بهذا الخصوص بأنه «خبر مشجع»، وذلك في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وعبر عن تشجيع بلاده الأطراف الليبية على القيام بذلك بروح من التوافق لصالح جميع الليبيين، مؤكدا التزام بلاده بدعم هذه الجهود.

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وأمس الإثنين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول كل من حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني الليبي» (القيادة العامة)، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات على التخوم الجنوبية للعاصمة طرابلس، إذ أعلنت قوات القيادة العامة «إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة المحاذية لمدينة غريان»، صباح أمس الإثنين، في حين أعلنت قوات حكومة الوفاق «استهداف 3 آليات مسلحة في حدود منطقة الأصابعة».

السفير الالماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش. (أرشيفية: الإنترنت)
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